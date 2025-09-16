Kahire'de Türkçe Dil Kursunu Tamamlayan Kursiyerlere Sertifikaları Verildi

Mısır'daki Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Törene, Kahire YEE Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in yanı sıra kursiyerler ve aileleri ile Mısır'daki Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan üçü görme engelli olmak üzere 36 kursiyerin sertifikalarını aldığı törende, dereceye giren öğrencilere ayrıca hediyeler verildi.

Kahire YEE Koordinatörü Karaalioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkçeye artan ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkçe yalnızca bir dil değil, kalplerimizi ve kültürlerimizi birbirine bağlayan güçlü bir köprü." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen ise görme engelli kursiyerlerin başarısından duyduğu gururu dile getirerek, "Okumadan sadece dinleyerek öğrendikleri için onları özel bir teşvike layık görüyorum. Bu nedenle başarı gösteren görme engelli kursiyerlerimize Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edeceğim." dedi.

Görme engelli kursiyer Salah Hasan, Türkçe ile Türk dizileri sayesinde tanıştığını ve Enstitüde sadece dili değil, Türk kültürünü de öğrendiğini söyledi.

Bir başka öğrenci Nur Samir Ömer ise köklerinin Suriye, Mısır ve Türkiye'ye dayandığını belirterek, "Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu programı sayesinde Türkiye'yi görme fırsatı buldum, bu dile bağlılığım daha da arttı." dedi.

Tören, sertifika takdimi, pasta kesimi ve kursiyerlerin Türkçe şarkı performanslarıyla sona erdi.