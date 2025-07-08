Kahire'de Telekomünikasyon Binasında Yangın: 4 Ölü, 27 Yaralı

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Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir telekomünikasyon binasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KAHİRE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir telekomünikasyon binasında çıkan yangınla mücadele eden itfaiye ekipleri, 7 Temmuz 2025.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'nin kent merkezinde bulunan merkezi bir telekomünikasyon binasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ismael Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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