Kahire'de Telekomünikasyon Binasında Yangın: 4 Ölü, 27 Yaralı

KAHİRE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir telekomünikasyon binasında çıkan yangınla mücadele eden itfaiye ekipleri, 7 Temmuz 2025.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'nin kent merkezinde bulunan merkezi bir telekomünikasyon binasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ismael Gomaa/Xinhua)