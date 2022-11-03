Kahire'de Serbest Paraşüt Festivali Düzenlendi
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KAHİRE, 3 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen "Firavun Gibi Atla" adlı serbest paraşüt festivali sırasında piramit etrafında süzülen bir serbest paraşütçü, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
KAHİRE, 3 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen "Firavun Gibi Atla" adlı serbest paraşüt festivali sırasında piramit etrafında süzülen bir serbest paraşütçü, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel