Kahire'de Ramazan Feneri Talebinde Artış
Ramazan ayı yaklaşırken Mısır'ın başkenti Kahire'deki geleneksel fener yapımı atölyelerinde yoğunluk yaşanıyor. Mısırlı Müslümanlar, bu ayda evlerini fenerlerle süsleme geleneğini sürdürüyor.
KAHİRE 23 Şubat (Xinhua) -- Ramazan ayı yaklaşırken Mısır'ın başkenti Kahire'de geleneksel fener yapımı atölyelerinde artan talebi karşılamak amacıyla yoğunluk yaşanıyor. Mısır'da yaşayan Müslümanlar Ramazan ayında evlerini fenerlerle süsleme geleneğini sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel