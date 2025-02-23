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Kahire'de Ramazan Feneri Talebinde Artış

Kahire'de Ramazan Feneri Talebinde Artış
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Ramazan ayı yaklaşırken Mısır'ın başkenti Kahire'deki geleneksel fener yapımı atölyelerinde yoğunluk yaşanıyor. Mısırlı Müslümanlar, bu ayda evlerini fenerlerle süsleme geleneğini sürdürüyor.

KAHİRE 23 Şubat (Xinhua) -- Ramazan ayı yaklaşırken Mısır'ın başkenti Kahire'de geleneksel fener yapımı atölyelerinde artan talebi karşılamak amacıyla yoğunluk yaşanıyor. Mısır'da yaşayan Müslümanlar Ramazan ayında evlerini fenerlerle süsleme geleneğini sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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