Kahire'de Paylaşımlı Bisiklet Uygulaması Başladı
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KAHİRE, 21 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de paylaşımlı bisiklet süren insanlar, 20 Ekim 2022. Mısır'ın başkenti Kahire'nin ilk paylaşımlı bisiklet uygulaması Perşembe günü başladı.
KAHİRE, 21 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de paylaşımlı bisiklet süren insanlar, 20 Ekim 2022.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin ilk paylaşımlı bisiklet uygulaması Perşembe günü başladı. Kahire'nin merkezindeki ünlü Tahrir Meydanı'ndaki bir yerleştirme istasyonunda halka açık paylaşım için 20'den fazla turuncu renkli bisiklet sıraya dizildi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel