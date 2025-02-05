Kahire'de Filistin İçin Yardım Çağrısı

MUHAMMET TARHAN/ESRA HACIOĞLU KARAKAYA - Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan yardımların bulunduğu depoda insani yardım çalışmalarına destek veren Amerikalı Yahudi aktör ve içerik üreticisi Jacob Berger ve İspanyol Rumen yapımcı Nicole Genes, Filistin halkına yardım etmenin "insanlık görevi" olduğunu vurguladı.

Amerikalı Yahudi aktör ve viral içerik üreticisi Berger ile İspanyol Rumen yapımcı ve oyuncu Genes, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'ye gitmek üzere hazırlanan yardımların bulunduğu depoda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistin halkına yardım etmeye odaklandığını belirten Berger, "Şimdi yardım ulaştırmanın tam zamanı olduğunu söylemek isterim. Bağlantılarımız var. Gazze'ye kamyon sokabiliyoruz. İnsanların yardıma her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Gerçekten, ister 5 dolar, ister 10 dolar, ister 100 dolar olsun, her doların yardımı olur." dedi.

Yardımların insanlara ulaşmasını sağlayan güvenilir ve sağlam kuruluşlarla çalıştığını söyleyen Berger, Türkiye halkına ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Berger, "Filistin halkına yardım konusunda hepimiz biriz. Bu Müslüman, Hıristiyan, Yahudi meselesi değil. Bu insanlıkla ilgili. Bir araya gelmemiz gerekiyor. Şimdi tam zamanı. Lütfen bize yardım edin." diye konuştu.

"İsrail'in Filistin halkına yaptıkları Yahudiliği temsil etmiyor"

Yahudi olmaktan öte "önce bir insan" olduğunu vurgulayan Berger, "Yahudi değerleriyle yetiştirildim ve İsrail'in Filistin halkına yaptıklarının Yahudiliği temsil etmediğini görüyorum. Kasıtlı olarak Yahudiliği saptırmaya ve Siyonizm ile aynı şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama durum böyle değil." şeklinde konuştu.

Berger, Siyonistlerin Filistinlilere yaptıklarını meşrulaştırma biçimlerinin Yahudiliğe büyük bir utanç getirdiğini vurgulayarak, "Ne yazık ki pek çok Yahudinin Siyonist olması nedeniyle dışlandım. Ama tarih kitapları yazıldığında tarihin doğru tarafında olduğumu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Nazi Almanyası döneminde Nazilerin yaptıklarına karşı Almanların olduğunu hatırlatan Berger, "Ben de aynı şekilde onlara (Siyonistlere) karşıyım. İnsanların Yahudi biriyle Siyonist ya da İsrailli biri arasındaki farkı bilmelerine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." dedi.

Berger, üç aydır Mısır'da yaşadığını ve Müslümanlarla zaman geçirdiğini dile getirerek, "Batı'daki 'Müslüman halkın korkutucu olduğu' yönündeki propagandayı kırmak için bu çok önemliydi." diye konuştu.

Filistin halkına yardım etmek için birlikte çalışabileceklerini göstermenin önemine işaret eden Berger, bunun, Siyonistlerin ortaya koyduğu anlatıyı ortadan kaldırdığının altını çizdi.

"'Ben ne yapabilirim' sorusunu sormayın, başlayın"

İspanyol Rumen yapımcı ve oyuncu Genes de son 15 aydır pek çok kişinin kendilerine "Gazze için ne yapabilirim?" sorusunu sorduğunu belirterek, "Ben de insanlara 'Sadece dua edebiliyorsanız bunu yapın; insani yardım çalışmaları yapıyorsanız, bunu yapın' diyorum. Farkındalık yaratıyorsanız, bu da, her şey önemli." şeklinde konuştu.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla insani yardım çalışmalarının önemine dikkati çeken Genes, şöyle devam etti:

"Şu anda sınırlar açık olduğu için tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. İnsanlara mümkün olan her şekilde yardım edebileceğiniz bu kadar çok imkanınız varken artık 'ne yapabilirim' sorusunu sormayın. Farkındalık yaratmaktan fon yaratmaya, yardım göndermeye, tüm kuruluşların ve tüm bireylerin işbirliği yapmasına kadar birçok imkan var."

Genes, Türk halkının Gazze'ye verdiği desteğe değinerek, "Filistin'e yardım etmek için gösterdiğiniz farkındalık ve yüreğinizdeki o ateş için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Pek çok Türk kuruluşunun Gazze'ye yardım gönderdiğini anlatan Genes, şunları kaydetti:

"Sadece bir araya gelin ve 'Ben ne yapabilirim?' sorusunu sormayı bırakın. Sadece insan olun ve bugün başlayın."