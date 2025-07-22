Kahire'de Çin-Mısır İlişkileri İçin Seminer Düzenlendi

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Mısır'ın başkenti Kahire'de Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde Çin-Mısır ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bir seminer gerçekleştirildi. Etkinlikte, iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine vurgu yapıldı.

KAHİRE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) çerçevesinde Çin- Mısır ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesine yönelik seminere katılan konuklar, 20 Temmuz 2025.

Çin'in Mısır Büyükelçiliği ve Mısır Dış İlişkiler Konseyi pazar günü başkent Kahire'de ortaklaşa bir seminer düzenledi. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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