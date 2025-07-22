Kahire'de Çin-Mısır İlişkileri İçin Seminer Düzenlendi
Mısır'ın başkenti Kahire'de Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde Çin-Mısır ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bir seminer gerçekleştirildi. Etkinlikte, iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine vurgu yapıldı.
KAHİRE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) çerçevesinde Çin- Mısır ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesine yönelik seminere katılan konuklar, 20 Temmuz 2025.
Çin'in Mısır Büyükelçiliği ve Mısır Dış İlişkiler Konseyi pazar günü başkent Kahire'de ortaklaşa bir seminer düzenledi. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel