Kahire'de 6 Katlı Bina Çöktü: 8 Ölü, 3 Yaralı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Vayli Mahallesi'nde 6 katlı bir bina çöktü. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Mısır'ın başkenti Kahire'de 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin El-Vayli Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.
Ambulans ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda 8 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye götürüldüğü, enkaz kaldırma ve arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.