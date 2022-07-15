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Kahire'de 15 Temmuz şehitleri için anma programları düzenlendi

AA - Ferdi Bayat - Güncel
Kahire'de 15 Temmuz şehitleri için anma programları düzenlendi

Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma törenleri organize edildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma törenleri organize edildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile başkentteki Türk Şehitliği'nde düzenlenen program şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, FETÖ terör örgütünün devletimize yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koymuştur. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, Türkiye aşkına çarpan yürekleriyle, milli irade üzerinde bir güç tanımadığını, devleti, vatanı, bağımsızlığı ve demokrasiyi korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." ifadelerini kullandı.

Bu büyük direniş destanını simgeleyen ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz tarihinin, tarihe altın harflerle kazındığını ifade eden Şen, "15 Temmuz, ülkemizin tarihinde yeni bir atılımın, yeni bir yükselişin, yeni bir dönemin işareti olarak yerini almıştır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmiş, milli iradenin gücü tereddütsüz anlaşılmıştır." dedi.

Büyükelçi Şen, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatları altında, Bakanlığımızın en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'da Türk halkının demokrasi ve milli iradeyi savunma yolundaki tarihi duruşundan sonra, artık Türk halkı ve demokrasinin çok daha güçlü ve emniyette olduğunu aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Halkımız, halk iradesine dayanan devletimiz ve Cumhuriyetimiz, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve sosyal her alanda, yurt içinde, bölgede ve dünyada, barış, istikrar, kalkınma ve refah için girişimci ve belirleyici rolünü bir kez daha herkese ve her kesime kabul ettirmiştir."

Şehitleri anma programına büyükelçilik mensupları ve Mısır'da ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

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