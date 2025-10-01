Kağızman'ın Kurtuluşunun 105. Yıldönümü Kutlandı

Kağızman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kağızman İstiklal Alanı'ndaki törene, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İlçe stadyumunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla öğrenciler şiir okudu.

Kaymakam Daştan, Kağızman'ın 105. kurtuluş yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Bu mutlu günü bize yaşatmak için mücadele eden ve bu mücadelede hayatlarını verenlere saygılar sunuyor ve rahmetle anıyorum. 1918 Aralık ayında Kars'ta yapılan ilk vilayet toplantısında İslam Şurası'na Milli Şura adı verildi. Bu şuranın üyeliğine getirilen Kağızmanlı Ali Rıza Ataman ve Abli Yusuf Bey Kağızman'da milis güçleri oluşturdu. Kazım Karabekir emrindeki kolordu harekete geçince bunu duyan milis kuvvetleri de çatışmalara dahil olup Kağızman'ın kurtuluşuna katkı sağlamışlardır. 1 Ekim 1920'de Kağızman düşman işgalinden kurtulmuştur." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Mehteran takımının gösteri sunduğu etkinlikte, öğrenciler de şiirler okudu, çeşitli halk oyunlarını oynadı.