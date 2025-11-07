Kağızman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Haberler

Kars'ın Kağızman ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi ve tutuklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin üst ve ev aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
