Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan! İşte aldığı oy oranı
Özgür Özel'in kurultaydaki 'cunta' sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler

Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi büyüyor
CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var

Yeniden seçilen Özel'in A Takımından ilk isimler sızdı! Sürprizler var
CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt

CHP'den aday olamayınca çılgına dönen Şimşek'e ilk yanıt

Kağızman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada Yakup A hayatını kaybetti. Tartışma sonrasında Selman K. tarafından vurulan Yakup A, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili Selman K. gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde bir kafede Yakup A. ile Selman K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Selman K, üzerinde taşıdığı silahla Yakup A'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Yakup A, kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakup A'nın evli ve Aras EDAŞ'ta görev yaptığı, Selman K'nin ise uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Selman K, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.