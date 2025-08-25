Kağızman'da Motosiklet-Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir motosiklet, kimliği öğrenilemeyen bir traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.Ç. idaresindeki motosiklet, Kağızman-Tuzluca kara yolu Günendi köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen traktör ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.