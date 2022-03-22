Kağızman'da karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Kağızman ilçesinde biriken karlar iş makineleriyle yerleşim yerlerinin dışına taşınıyor.

Kağızman Belediyesi ekipleri etkili olan kar yağışının ardından kaldırım ve yollarda çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla toplanan karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AA muhabirine, yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların kar kütleleri ve çatılardaki buzlara karşı dikkatli olmasını isteyen Yıldız, "Vatandaşlarımızın yollardan ve saçak altından geçerken dikkatli olmalarını, esnafımızın ve vatandaşlarımızın çatı temizliğine azami özen göstermelerini ve ekiplerimize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Kar yağışının ardından ekiplerimiz, ilçede günlük yaşamı kolaylaştırmak ve meydana gelebilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek amacıyla çarşı merkezi ve mahalle içindeki yolları ulaşıma açarak biriken kar kütlelerini temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. dedi.

Zuvar Mahellesi Muhtarı Abdurrahman Ağdeve ise belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.