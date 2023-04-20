Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kağızman'da İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Kağızman'da İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Güncel Haberler

Kars'ın Kağızman ilçesinde İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

İstiklal Alanı'nda düzenlenen programda, İYİ Parti Kars milletvekili adayları Alpaslan Yüce, Aytaç Erman Keskin ve Ayşe Tarlak Yılmaz, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Milletvekili adayı Yüce, her zaman hizmet için vatandaşlarla birlikte olacağını belirtti.

Keskin ve Yılmaz da selamlama konuşması yaptı.

Dahan sonra milletvekili adayları esnafları gezerek destek istedi.

Seçim Sonuçları

Kars Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel

Milletvekili İYİ Parti Kağızman Kars Güncel Haberler

title