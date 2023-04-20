Kağızman'da İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

İstiklal Alanı'nda düzenlenen programda, İYİ Parti Kars milletvekili adayları Alpaslan Yüce, Aytaç Erman Keskin ve Ayşe Tarlak Yılmaz, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Milletvekili adayı Yüce, her zaman hizmet için vatandaşlarla birlikte olacağını belirtti.

Keskin ve Yılmaz da selamlama konuşması yaptı.

Dahan sonra milletvekili adayları esnafları gezerek destek istedi.