Kağızman'da güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" toplantısı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz başkanlığında İlçe Sağlık Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda, kentin genel güvenliği ve asayişin olumsuz etkileyen konular değerlendirildi.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaların konuşulduğu toplantıda, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.

Toplantıya, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kağızman İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar, Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, Kağızman Belediye Başkanvekili Mutlu Yüce ile ilçe kaymakamları katıldı.