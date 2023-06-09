Kağızman'da Elektrik Hatları Yeraltına Alınıyor

Aras EDAŞ ekipleri, Kağızman ilçesinde Şahindere Mahallesi'nde başlattıkları çalışmalarla elektrik hatlarını yeraltına alıyor. İlçenin önemli cadde ve mahallelerinde direklerdeki elektrik telleri de yer altına alınacak.

Kağızman ilçesinde Aras EDAŞ ekiplerince elektrik hatları yeraltına alınıyor.

Şahindere Mahallesi'nde başlatılan elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmaları devam ediyor.

Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Kağızman İlçe Müdürü Cemalettin Çil, ilçenin önemli cadde ve mahallelerinde direklerdeki elektrik tellerinin yer altına alınmaya başladığını söyledi.

Vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Çil, Şahinderer Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi'nde yaz ve kış aylarında yaşanan elektrik sıkıntılarının, yeni ENH (Enerji Nakil Hatları) ve trafo ilaveleri ile sonlanacağını sözlerine ekledi.