Kağızman'da Dolu ve Fırtına Caddeyi Göle Döndürdü

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KARS'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, cadde ve sokakları göle döndürdü. Fırtına nedeniyle devrilen kayısı ağacı bir otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.

KARS'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle caddeler göle döndü. Meyve bahçelerinin zarar gördüğü sağanak sonrası etkili olan fırtınada bir kayısı ağacı otomobilin üzerine devrildi.

Kağızman ilçe merkezinde saat 15.30 sıralarında dolu yağışı başladı. Kısa sürede etkili olan dolu sebebiyle ilçe merkezi beyaza büründü. Dolu sonrası yağan sağanakta ise cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışlar nedeniyle ilçede meyve bahçeleri de zarar gördü.

Öte yandan, Şahindere Mahallesi'nde fırtınada devrilen ağaç, bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluştu.

Haber-Kamera: İlhami TURAN / KAĞIZMAN (KARS),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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