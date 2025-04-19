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Kağızman'da Çocuk Kavgası Sonrası Kanlı Olay: Bir Kişi Öldürüldü

Kağızman'da Çocuk Kavgası Sonrası Kanlı Olay: Bir Kişi Öldürüldü
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Kars'ın Kağızman ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavga sonrası anneler arasında yaşanan tartışmada, Hüseyin Kağızman, komşusu Zöhre Yıldırım'ı ruhsatsız tabancayla vurdu. Yıldırım hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kağızman, tutuklandı.

KARS'ın Kağızman ilçesinin Akçakale köyünde çocuklar yüzünden çıkan kavgada komşusunu öldüren Hüseyin Kağızman tutuklandı. Kağızman'ın ifadesinde bir anlık öfke ile ateş ederek Zöhre Yıldırım'ı (33) vurduğunu söyledi.

Olay dün akşam saatlerinde Akçakale köyünde meydana geldi. Çocukların okulda yaşadığı kavga nedeniyle anneleri Hülya Kağızman (32) ile Zöhre Yıldırım tartıştı. Kadınların tartışmasına eşleri Hüseyin Kağızman (44) ve Baykara Yıldırım da (43) katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında Hüseyin Kağızman, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Zöhre Yıldırım, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Digor Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Hüseyin Kağızman'ı, otomobiliyle kaçmaya çalışırken Iğdır'ın Tuzluca ilçesi yakınlarında yakaladı. Üzerinde olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ele geçirilen Kağızman, Kağızman ilçe Jandarmada gözaltına alındı.

Bugün Kağızman Adliyesine çıkarılan Hüseyin Kağızman tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Kağızman'ın ifadesinde, "Öldürme kastım yoktu. Bir anlık öfke ile ateş ettim. Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi. Kağızman 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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