Kağızman'da ağaçlandırma çalışması başlatıldı

Kağızman ilçesinde cadde ve yollarda ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, iklim şartları dolasıyla ilçede birçok ağacın yetiştiğini ifade etti.

Yıldız, ilçede ağaç çeşitliliğini arttırmayı amaçladıklarını belirterek, "Daha yeşil Kağızman anlayışıyla başlatmış olduğumuz ilçe merkezinde bulunan yol güzergahlarının ağaçlandırılması amacıyla çınar ve ıhlamur olarak toplamda 300 ağaç diktik." dedi.

İlçede daha fazla ağaçlandırılma yapılması için çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Yıldız, "Farklı türlerdeki ağaçları ilçede denedik, dikilen ağaçlarımızdan neredeyse yüzde yüz verim almış bulunmaktayız. İlçemiz bu çalışmalarla ayrı bir güzelliğe kavuşacaktır." diye konuştu.