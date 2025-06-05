Kağızman'da 4 Boynuzlu Koç Büyük İlgi Gördü

Kağızman'da 4 Boynuzlu Koç Büyük İlgi Gördü
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Kars'ın Kağızman ilçesinde kurban pazarında sergilenen 4 boynuzlu koç, vatandaşların dikkatini çekti. Koç, 27 bin liraya satılırken, kurban pazarı yoğunlukta.

Kağızman'da 4 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

KARS - Kağızman'da kurban pazarında, 4 boynuzlu koç İlgi odağı oldu. Bir vatandaş ise pazara getirilen 4 boynuzlu koçu, kurbanlık olarak aldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kurulan kurban pazarında hareketlilik sürüyor. Boynuzlarıyla dikkat çeken ve sahibi Hüseyin Yıldız, tarafından pazara getirilen koç, bir anda dikkatleri üzerine çekerken, vatandaşlar ise ilk kez gördükleri 4 boynuzlu koçun cep telefonlarıyla fotoğrafı çekti. 4 boynuzlu koç daha sonra bir vatandaş tarafından 27 bin liraya alındı.

Öte yandan Kurban Bayramı'na 1 sayılı saatler kala Kurban Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kurbanlıklarını almak için sıkı pazarlık yapıyor. Kağızman'da vatandaşlar özellikle küçükbaş hayvanları tercih ediyor. Küçükbaş hayvanlar ise 13 bin lira ile 30 bin lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR - Güncel
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