Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kağızman-Cumaçay kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışması başlattı.