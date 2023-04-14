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Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı

Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı

Güncel Haberler

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kağızman-Cumaçay kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kağızman Kars Güncel Haberler

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