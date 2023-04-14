Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı
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Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağızman-Cumaçay kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kağızman-Cumaçay kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Güncel