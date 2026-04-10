Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kağızman- Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kağızman-Ağrı kara yolunda yağışın etkisini artırması ve tipinin de etkili olması nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bunun üzerine söz konusu güzergah, tüm araç geçişine kapatıldı.