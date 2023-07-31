Kağıthane TEM Otoyolu'nda Ağaç Yangını

Tem Otoyolu Arıcılar mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlarda saat 12.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışmalarını TEM Otoyolu ve Selçuklu Caddesi yönünde gerçekleştiren itfaiyenin söndürme çalışmalarına İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Alevlerin üzerine helikopterle de havadan su boşaltıldı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel