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Kağıthane Kaymakamlığı'nın üst tarafında yangın çıktı

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Kağıthane Kaymakamlığı'nın üst tarafında bulunan yeşillik alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kağıthane Kaymakamlığı'nın üst tarafında bulunan yeşillik alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kağıthane Kaymakamlığı'nın üst tarafında bulunan yeşillik alanda dün saat 17.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükselmesiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane İtfaiye Güncel Haberler

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