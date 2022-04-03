KAĞITHANE İLÇE SAKİNLERİ RAMAZAN'IN İLK İFTARINDA BİR ARAYA GELDİ

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan'ın ilk günü iftar programı, ilçe sakinlerini bir araya getirdi. Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu iftar programında hemşerileri ile kocaman bir aile olduklarını vurgulayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ' Ramazan'ın birinci gününde her birimiz ilk iftarı genelde ailelerimizle birlikte açalım diyoruz. Ama bakın iftarımızı şimdi burada hep birlikte açıyoruz. İşte biz kocaman bir aileyiz' dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğini yaptığı iftar programı, Merkez Mahallesi Yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, siyasetçiler, STK temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiası, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeği, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan davetlilere programın sonuna kadar müzik dinletisi sunuldu.

'MAHALLELERİMİZDE GÖNÜL SOFRALARINDA BİRLİKTE OLACAĞIZ'

Kağıthane Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinliklerinin bu yıl Kağıthane Meydanı'nda gerçekleşeceğini belirten Mevlüt Öztekin, 'Ramazan ayı içerisinde de mahallelerimizde gönül sofralarında birlikte olacağız. Aynı zamanda Kağıthane Belediyesi olarak 454 bin nüfuslu ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin de gıda kolisi ihtiyaçlarını, AŞ evinde yemek ihtiyacını ve birçok farklı ihtiyaçlarını belediye olarak hamdolsun karşılamış olacağız. Bununla ilgili çevrenizde ihtiyaç sahibi insanlar varsa bize ulaştırırsanız biz de elimizden gelen desteği sağlamış oluruz. Ramazan'da her akşam Kağıthane Meydan'ında program olacak. İftar ile teravih arasında çocuk programları olacak. Karagöz, meddah, orta oyunu gibi Ramazan ayının eski geleneği olan birçok gösteriyi de meydanda özel bir alanda sergilemiş olacağız. Yine sohbetlerimiz olacak bu meydanda. Sohbetlerimizle beraber teravih sonrasında da birlikte olacağız. ve her akşam bir mahallemizde teravihte hemşerilerimizle buluşmuş olacağız' ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının aynı zamanda paylaşmanın, hoşgörünün ayı olduğunu söyleyen Öztekin konuşmasına şöyle devam etti:

'Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Bugün Ramazan ayının birinci günü birinci akşamındayız. Eğer birinci gününü tamamladıysak Ramazan'ın yarısı bitmiş demektir. Ramazan aynı zamanda Kuran ayı dediğimiz Kuran-ı Kerim'in indiği Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu aydır. Ramazan'ın birinci gününde belki her birimiz ilk akşamı genelde ailelerimizle birlikte açalım derken burada hep birlikte açıyoruz. İşte biz kocaman bir aileyiz. Her birinize teşekkür ediyorum.'

KOÇ: 'SİZLERDEN HASSASİYET BELİYORUZ'

Kağıthane İlçe Kaymakamı Mustafa Koç ise 'Her zaman gurur duyduğumuz Kağıthane'deki birlik ve beraberliği Ramazan ayının ilk günü böylesine bir iftar sofrasında görmek bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu etti. Allah birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın inşallah. Bizim görmediğimiz her insan kıyısında köşesinde bir fakir fukaraya yardım eli uzatırsa, bu illaki maddi olacak değil; bazen kapısını çalmak şeklinde olabilir ya da selam vermek şeklinde olabilir, bu durum birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Bu konuda sizlerden hassasiyet beklediğimizi ifade ediyorum' şeklinde konuştu.