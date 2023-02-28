KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ TAŞINIYOR Güncel Haberler SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak hizmet vereceğini duyurdu. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak hizmet vereceğini duyurdu. Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası, İstanbul'daki binaların güvenliği konusunda çalışmalar hızlandırıldı. Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ederken, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak, hizmet vereceğini duyurdu. Hastanenin iki hafta içinde taşınmasının planlandığı belirtildi. Kararın hastane çalışanlarına da tebliğ edildiği öğrenildi. "GÜÇLENDİRME YAPILABİLİR" Hastaneye gelen Bahattin Bakırhan, "Devlet neye karar verdiyse o iyidir ama şu an burası halk için uygun bir hastane. Depremden sonra yapılan bir hastane. Güçlendirme yapılabilir, hayırlısı neyse o olsun" dedi. Bir başka hasta ise, "Öyle bir sıkıntı varsa boşaltılması daha iyi" diye konuştu. 2000 YILI SONRASI YAPILMIŞTI Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi. Aynı yılın kasım ayında hastane poliklinik hizmetine başlamıştı. Görüntü dökümü ------------------------ -Hastaneden görüntü -Hastane dışında bekleyen hastalar -Röportaj - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hastanesi Fahrettin Koca Kağıthane Güncel Haberler

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