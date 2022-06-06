Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler KAĞITHANE'de, sitenin önünde düzenlenen sünnet eğlencesinde, 3 kişi tabancayla havaya ateş açtı. KAĞITHANE'de, sitenin önünde düzenlenen sünnet eğlencesinde, 3 kişi tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ateş ettikleri anlar kameraya yansıdı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde geçen cumartesi sünnet eğlencesi düzenlendi. Eğlenceye katılanlar davul zurna eşliğinde dans edip meşale yaktı. Gruptaki 3 kişi tabanca ile defalarca havaya ateş etti. Çevredekilerin canlarının hiçe sayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntüler üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D., O.D. ve Y.K. isimli şüphelileri yakaladı. 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kağıthane Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kağıthane'deki sünnette havaya ateş ettiler - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.