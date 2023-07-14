Kağıthane'deki 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Talatpaşa Mahallesi Yurtbey Sokağı'ndaki 2 katlı metruk binada sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kağıthane'deki 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Talatpaşa Mahallesi Yurtbey Sokağı'ndaki 2 katlı metruk binada sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel