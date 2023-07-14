Kağıthane'deki 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Talatpaşa Mahallesi Yurtbey Sokağı'ndaki 2 katlı metruk binada sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.