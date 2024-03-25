Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kağıthane'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, Ankara istikametinde seyreden, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Önünde ilerleyen 27 J 1106 ve 34 GIR 335 plakalı araçlara çarpan otomobil devrildi. Kazaya karışan diğer 2 araç da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Zincirleme trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

???????Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunmayan yaralı hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından tek yönden sağlanan trafik akışı normale döndü.