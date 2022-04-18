KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Hasdal- Sütlüce bağlantı yolunda saat 16.10 sıralarında meydana geldi. Gökay Aydın'ın kullandığı 34 BTG 496 plakalı panelvan, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yolda savrulan panelvan daha sonra bir kargo şirketine ait panelvana çarparak durdu. Kargo şirketi aracı da kayarak önündeki 3 otomobile çarptı.

Panelvanın çarptığı ilk otomobilin sürücüsü Zekeriya Başak "Kırmızı ışık yanıyordu, herkes bekliyordu. Sonra adam emniyet şeridinden geliyordu. Yerler ıslak, fren yapamadı. Fren yapamayınca benim aracıma çarptı. Benim aracım da öndeki kargo aracına çarptı. Kendisi de sola döndü, solda herkesi ezdi geçti. Bir arkadaşımız yaralı, hastaneye gitti" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel