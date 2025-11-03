Kağıthane'de Yol Tartışması Sonrası Silahlı Kavga: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de, aracıyla önünü kesen bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Sultan Selim Mahallesi'nde 1 Kasım akşamı Recep Burhan A. iki kız arkadaşının da içinde olduğu aracıyla ilerlediği sırada, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona ererken, yaklaşık 5 dakika sonra Recep Burhan A. aracıyla, tartıştığı kişilerin bulunduğu aracın önünü kesti.

Yaşanan kavgada önü kesilen araçtaki 3 kişiden biri, Recep Burhan A'ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Recep Burhan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen 3 şüpheliyi, Şirintepe Mahallesi'nde sokakta yakaladı.

Olayda silahı kullandığı tespit edilen şüpheli M.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kaydında, Recep Burhan A'nın otomobiliyle tartıştığı kişilerin önünü kesmesi ve yaşanan kavga görülüyor.