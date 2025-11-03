Kağıthane'de Yol Tartışması Sonrası Silahlı Kavga: Bir Şüpheli Tutuklandı
Kağıthane'de yol verme tartışması sonucu yaşanan silahlı kavgada, tartıştığı kişinin aracını önünü kesen ve yaralanan Recep Burhan A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, silahı kullanan M.K. tutuklandı.
Kağıthane'de, aracıyla önünü kesen bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Sultan Selim Mahallesi'nde 1 Kasım akşamı Recep Burhan A. iki kız arkadaşının da içinde olduğu aracıyla ilerlediği sırada, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona ererken, yaklaşık 5 dakika sonra Recep Burhan A. aracıyla, tartıştığı kişilerin bulunduğu aracın önünü kesti.
Yaşanan kavgada önü kesilen araçtaki 3 kişiden biri, Recep Burhan A'ya silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Recep Burhan A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen 3 şüpheliyi, Şirintepe Mahallesi'nde sokakta yakaladı.
Olayda silahı kullandığı tespit edilen şüpheli M.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, güvenlik kamerası kaydında, Recep Burhan A'nın otomobiliyle tartıştığı kişilerin önünü kesmesi ve yaşanan kavga görülüyor.