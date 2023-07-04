Kağıthane'de Yokuştan İnen Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kağıthane'de yokuştan inerken freni boşalan kamyonet, bina ve yol arasındaki boşlukta asılı kaldı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada, kamyonetin çarptığı araç da kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane'de yokuştan inerken devrilen kamyonet, bina ve yol arasındaki boşlukta asılı kalırken, sürücü yaralandı.

Harmantepe Mahallesi İstek Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Nur Uygunca yönetimindeki 34 YHS 68 plakalı kamyonet, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyonet, çarptığı park halindeki hafif ticari araçla sürüklendikten sonra devrildi. Kazada, bina ile yol arasındaki boşlukta asılı kalan kamyonetin sürücüsü Uygunca araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyoneti düşmemesi için halatlarla bağladıktan sıkışan sürücüyü vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada, kamyonetin çarptığı hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Uygunca'nın, kamyonetini tamirciden alıp evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ekiplerin, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Hasan Odabaşı, sokakta yürürken kazanın meydana geldiğini ve araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirterek, "Kızımla aşağıya doru yürüyorduk. Onu bıraktıktan sonra arkamda bir patlama oldu. Araçlar taşa vurmasaydı bana vuracaktı. Allah'tan demire vurdu. Ben içinde insan olduğunu bilmiyordum. Bir adımla kurtuldum." dedi.