Kağıthane'de Yer Altı İnternet Kablo Hırsızlığı Girişimi Kameralara Yansıdı

Kağıthane'de üç şüphelinin yer altı internet kablolarını çalma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken diğer ikisi kabloları çalmak için rögar kapağını kaldırdı. Vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi ve şüpheliler kaçtı. Polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de üç şüphelinin yer altı internet kablolarını çalma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Mahallesi'ne iki gün önce sabaha karşı taksiyle gelen üç şüpheliden biri gözcülük yaparken diğer ikisi yer altı internet kablolarını çalmak için rögar kapağını kaldırarak aşağıya indi.

Hırsızlık girişimini fark eden bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gözetleme yapan şüpheli, polisin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Polislerden biri kaçan şüpheliyi kovalarken diğeri de şüphelilerin aracının kontak anahtarını alarak gitti.

Polisin ayrılmasının ardından rögardan çıkan iki şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.