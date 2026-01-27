Haberler

Kağıthane'de uzun namlulu silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kağıthane'de iki kişi arasında uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı. Polis, olayın ardından iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kağıthane'de bir kişinin yaralandığı uzun namlulu silahlı kavgada, devriye atan polislerin müdahalesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gece saatlerinde iki kişi uzun namlulu silah ve tabancayla birbirlerine saldırdı.

Saldırı sırasında yaralanan şüpheli S.I. (40), yoldan geçen bir aracı durdurup yardım istedi, diğer zanlı M.H. (19) ise kendi aracıyla kaçtı.

Bu sırada bölgede silah seslerini duyan polis ekipleri, her iki aracın da peşine düştü.

Şüpheli S.I'nın bulunduğu araç, polis ekiplerince durduruldu. Yaralı olduğu anlaşılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edilirken, üzerinde uzun namlulu silah ele geçirildi.

Diğer şüpheli ise yaşanan kovalamaca sırasında ters istikametten girdiği Çağlayan Tüneli'nde bir sivil araç ile polis otomobiline çarptıktan sonra tabancasıyla birlikte yakalandı.

Şüpheli M.H.'nin saldırıyı bir miktar para karşılığında gerçekleştirdiği öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin kavga ettikten sonra birbirlerine ateş açtığı anlar ile polisin gelmesiyle yaşanan kısa süreli kovalamaca güvenlik kamerasınca kaydedildi.

