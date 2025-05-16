Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Tutuklama

Kağıthane'de, durakların çevresinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, metrobüs durağı ve çevresinde uyuşturucu satıldığını belirledi.

Belirlenen adres ve çevresinde çalışma yapan ekipler, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada uzun namlulu otomatik silah, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ile 2,3 kilogram uyuşturucu bulundu.

Ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheli A.K. (28) ile E.E'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden E.E'nin "narkotik madde ticareti" ve çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.