KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU

KAĞITHANE'de uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır. Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir adrese saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine sevk edilen ambulanslarla Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilen polislerin yakınları ve aileleri hastaneye akın etti. Yaralı polis memurlarından Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi bugün saat 11.00'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat'a gönderilecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ; "25.08.2023 tarihinde saat 01.55 sıralarında Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir adrese 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden ekibimize, ikamete giriş esnasında içeride bulunan şahıslar tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır. Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. A.Y.Ç. isimli Polis Memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Operasyonda Şehit olan polis memurumuz Hakan Telli'nin cenazesi bugün saat 11.00'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat'a gönderilecektir. Emniyet teşkilatımıza 2007 Yılında İzmir'de katılan aziz şehidimiz Hakan Telli evli ve iki çocuk babasıydı. Aziz milletimizin başı sağolsun" denildi.