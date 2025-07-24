Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Kağıthane'de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Üst aramasında 3 gram uyuşturucu bulunan M.U.'nun evinden 433 gram marihuana ve yaklaşık 1,5 kilo kokain ele geçirildi.
Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.
Çağlayan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle polislerce takibe alınan M.U., bir iş yeri önünde yakalandı.
Üst aramasında 3 gram uyuşturucu ele geçirilen M.U'nun evindeki aramada ise 433 gram marihuana, yaklaşık 1,5 kilo kokain, 400 dolar, 200 Avro ve 30 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel