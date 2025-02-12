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Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Ş.G. tutuklanırken, E.A. serbest bırakıldı.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

İş yerine düzenlenen operasyonda Ş.G. (42) ve E.A. (43) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 avro, 2 cep telefonu, ikametin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi.

İş yeri olarak faaliyet gösteren adres, belediye görevlilerince mühürlendi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen Ş.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan hakkında işlem yapılan E.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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