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Kağıthane'de Üst Geçitte Boru Patladı, Sular Trafikteki Araçların Üzerine Aktı

Kağıthane'de Üst Geçitte Boru Patladı, Sular Trafikteki Araçların Üzerine Aktı

Güncel Haberler

İstanbul Kağıthane'de üst geçitteki borunun patlaması sonucu sular, seyir halindeki araçların üzerine aktı. Nurtepe TEM bağlantı yolundaki bir üst geçitte bulunan su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Borudan akan sulardan dolayı üst geçitteki yayalar ilerlemekte zorlanırken, kara yolundaki sürücüler de şaşkınlık yaşadı. Suyun üst geçitten trafikteki araçların üzerine aktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Kağıthane'de üst geçitteki borunun patlaması sonucu sular, seyir halindeki araçların üzerine aktı.

Nurtepe TEM bağlantı yolundaki bir üst geçitte bulunan su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Borudan akan sulardan dolayı üst geçitteki yayalar ilerlemekte zorlanırken, kara yolundaki sürücüler de şaşkınlık yaşadı.

Suyun üst geçitten trafikteki araçların üzerine aktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

TEM Otoyolu Kağıthane Güncel Haberler

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