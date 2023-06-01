Kağıthane'de Üst Geçitte Boru Patladı, Sular Trafikteki Araçların Üzerine Aktı

İstanbul Kağıthane'de üst geçitteki borunun patlaması sonucu sular, seyir halindeki araçların üzerine aktı. Nurtepe TEM bağlantı yolundaki bir üst geçitte bulunan su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Borudan akan sulardan dolayı üst geçitteki yayalar ilerlemekte zorlanırken, kara yolundaki sürücüler de şaşkınlık yaşadı. Suyun üst geçitten trafikteki araçların üzerine aktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.