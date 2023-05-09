Kağıthane'de Uçurtma Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Kağıthane Belediyesi Hasbahçe'de düzenlenen Uçurtma Şenliği'ne ailelerin çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği ve 3 binden fazla uçurtmanın ücretsiz dağıtıldığı belirtildi. Şenlikte çocuklar için animasyon gösterileri ve oyun stantları da yer aldı.

? Kağıthane Belediyesi Hasbahçe'de Uçurtma Şenliği düzenledi. Her yıl düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ailelerin çocuklarıyla doyasıya eğlendiği, renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılara 3 binden fazla uçurtma ücretsiz dağıtıldı.

Büyük küçük herkesin uçurtmalarını alarak geldiği şenlikte, çeşitli animasyon gösterileri ve oyun stantları büyük ilgi topladı. Çocuklar aileleriyle gönüllerince eğlenirken unutamayacakları bir gün yaşadı. Şenlikte uçurtma yarışması da yapıldı, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ailelerle sohbet etti, bol bol fotoğraf çekildi.

Şenlikte konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Uçurtma Şenliği'ni her yıl düzenliyoruz, genelde hava güneşli olurdu. Rüzgar olmayınca uçurtma çok fazla uçamıyordu. Ama bugün hava oldukça elverişli. Biraz soğuk ama sizlerle birlikte olunca içimiz ısındı. Çocuklarımız için güzel bir şenlik yapalım istedik. Buradan cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü çocuklarımız için çalışmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız uçurtmaları dağıtıyor, çocuklarımıza güzel bir gün diliyorum. Farklı ikramlarımız da olacak. Animasyon ekibine, emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kağıthane'de yeni parklar, bahçeler, kütüphaneler yapmaya devam edeceğiz' dedi.