Kağıthane'de trafik kazası: 5 yaralı

Kağıthane'de otomobil ve cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kağıthane'de otomobil ve cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cendere Caddesinde seyir halinde olan 34 HY 1287 plakalı otomobil ve 34 BTV 909 plakalı cip çarpıştı. Savrulan cip devrilerek ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen cipte kalan çocuğu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilde yaralanan 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.