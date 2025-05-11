Kağıthane'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kağıthane'de bir servis aracının çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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