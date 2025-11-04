Kağıthane'de Trafik Kavgası: Motosiklet ve Otomobil Sürücüleri Birbirine Girdi

Kağıthane'de motosiklet ile otomobil sürücülerinin yol verme nedeniyle kavga ettiği anlar cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

Emniyet Evleri Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine kask ve yumrukla saldırdı.

Kavga anı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde, 2 sürücünün trafikte kavga ettiği, birinin ise bariyerlerden düştüğü anlar yer alıyor.