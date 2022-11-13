Kağıthane'de trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Güncel Haberler Kağıthane'de trafik ışıklarında aracıyla beklerken motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi, hayatını kaybetti. Kağıthane'de trafik ışıklarında aracıyla beklerken motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi, hayatını kaybetti. Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında 34 DFJ 149 plakalı otomobiliyle bekleyen B.D, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Kağıthane Güncel Haberler

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