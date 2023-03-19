KAĞITHANE'DE TEM OTOYOLU'NDA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

KAĞITHANE, Tem Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen Sinan Adıyaman yönetimindeki 34 ZC 2019 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sırasında sürücü Soner Adıyaman ve Sinan Toprak araçtan fırlayarak hafif şekilde yaralandı. Bariyerleri aşarak yoldan çıkan otomobilin içinde sıkışan Murat Öztürk ise kazada ağır şekilde yaralandı. Murat Öztürk itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçta sıkışan Murat Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayı duyan yakınları, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kaza sonrası otoyolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, otoyoldaki trafik otomobilin kaldırılması ile tekrar normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.