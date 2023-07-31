Kağıthane'de Tem Otoyolu Kenarında Ağaçlarda Yangın

Kağıthane TEM Otoyolu'nda yol kenarındaki ağaçlarda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve helikopter müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

KAĞITHANE'DE TEM OTOYOLU KENARINDA AĞAÇLARDA YANGIN

Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN- Yılmaz OKUR İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Tem Otoyolu'nda yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Tem Otoyolu Arıcılar mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlarda saat 12.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışmalarını TEM Otoyolu ve Selçuklu Caddesi yönünde gerçekleştiren itfaiyenin söndürme çalışmalarına İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Alevlerin üzerine helikopterle de havadan su boşaltıldı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.