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KAĞITHANE'DE TEM OTOYOLU KENARINDA AĞAÇLARDA YANGIN-2

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KAĞITHANE TEM Otoyolu Arıcılar mevkiinde yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı.

KAĞITHANE TEM Otoyolu Arıcılar mevkiinde yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın helikopteri de yangının söndürülmesinde havadan destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu İtfaiye Güncel Haberler

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