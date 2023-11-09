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Kağıthane'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne 7 Bin Lira Cezası

Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşürerek seyreden bir motosiklet sürücüsüne polis ekipleri 7 bin lira para cezası uyguladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan sürücüye plakasız araç kullanmak ve trafik kurallarına uymamak suçlarından toplamda 7 bin 326 lira idari para cezası kesildi.