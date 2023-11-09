Kağıthane'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne 7 Bin Lira Cezası
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Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşürerek seyreden bir motosiklet sürücüsüne polis ekipleri 7 bin lira para cezası uyguladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan sürücüye plakasız araç kullanmak ve trafik kurallarına uymamak suçlarından toplamda 7 bin 326 lira idari para cezası kesildi.
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye 7 bin lira ceza kesildi
İSTANBUL - Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşürerek seyreden bir motosiklet sürücüsüne polis ekipleri 7 bin lira para cezası uyguladı.
Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşürerek seyreden motosiklet sürücüsü hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsü M.B. isimli şahsın kırmızı ışıkta durduğu, araç plakasını sökerek yoluna devam ettiği esnada tek tekerlek üzerinde akrobatik hareketler yaptığı belirlendi. Çalışmaların devamında yakalanan şahıs hakkında plakasız araç kullanmak suçundan 6 bin 890 lira, trafik kurallarına yasaklarına ve yükümlülüklerine uymamak maddesinden 436 lira olmak
üzere toplamda 7 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.