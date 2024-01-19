Kağıthane'de Tatlıcıda Silahlı Saldırı: Korku Dolu Anlar Kamerada

KAĞITHANE'DE tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, yaklaşık bir ay önce Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde bulunan bir tatlıcıda yaşandı. İddiaya göre, Ersan Akpınar, oğlunu yaraladığını iddia ettiği Yasin Adanır'ı sokakta görünce silahını çekerek kovalamaya başladı. Kaçamayacağını anlayan Adanır, bir tatlıcıya sığındı. Ancak peşinden tatlıcıya giren Akpınar, tehditler savurarak Yasin Adanır'ı bacağından vuruyor. O anlara ait görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Akpınar'ın 'Hepinizi bitireceğim' diye bağırdığı, Yasin Adanır'ın ise, 'Abi vallahi yemin ederim ben değilim' dediği duyuluyor. Akpınar'ın elindeki silahla Adanır'ın bacağına ateş ettiği görülüyor. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği Ersan Akpınar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Yasin Adanır'ın ise eski bir suçtan aranması olduğu için tutuklandığı öğrenildi.